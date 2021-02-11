Gönen'de 2. doz aşılamalar başladı

14 Ocak'ta aşının ilk dozu uygulanan Gönen Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına 2. doz aşılama bu sabah başladı. İlk aşı Başhekim Dr. Ersin Atıcı'ya yapıldı.

COVİD- 19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için gerçekleştirilen aşılama kapsamında ilk aşıyı olan Başhekim Atıcı; "Gönen'de 14 Ocak tarihi itibariyle ilk doz aşılamalar sağlık çalışanlarına yapıldı. Daha sonra takvim sırasına göre Hastanemiz'de ve sağlık ocaklarında vatandaşlara aşılar yapıldı. Bugün saat.09:00 itibariyle sağlık çalışanlarımıza 2. doz aşıları yapılmaya başlandı. Bunun yanında şu ana kadar sisteme kaydını yaptıran 120 vatandaşımıza aşılama yapacağız" dedi.