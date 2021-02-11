İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gönen'de 2. doz aşılamalar başladı

14 Ocak’ta aşının ilk dozu uygulanan Gönen Devlet Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarına 2.

14 Ocak'ta aşının ilk dozu uygulanan Gönen Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına 2. doz aşılama bu sabah başladı. İlk aşı Başhekim Dr. Ersin Atıcı'ya yapıldı.


COVİD- 19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için gerçekleştirilen aşılama kapsamında ilk aşıyı olan Başhekim Atıcı; "Gönen'de 14 Ocak tarihi itibariyle ilk doz aşılamalar sağlık çalışanlarına yapıldı. Daha sonra takvim sırasına göre Hastanemiz'de ve sağlık ocaklarında vatandaşlara aşılar yapıldı. Bugün saat.09:00 itibariyle sağlık çalışanlarımıza 2. doz aşıları yapılmaya başlandı. Bunun yanında şu ana kadar sisteme kaydını yaptıran 120 vatandaşımıza aşılama yapacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.