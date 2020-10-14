Gönen'de 4 bin 150 litre etil alkol ele geçirildi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 4 bin 150 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki sebebiyle yaşanan ölümlerin önüne geçmek için birçok iş yeri ve depoya baskın gerçekleştirdi. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda 4 bin 150 litre etil alkol ve 10 litre el yapımı sahte alkol bulundu. Olayla ilgili 1 kişi yakalanırken, firar eden 1 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Sahte içki nedeniyle Balıkesir'de 8 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiği, 4'ünün ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi.