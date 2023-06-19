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Gönen'de 83 yaşındaki yaşlı adam kayboldu

Balıkesir’in Gönen Armutlu kırsal mahallesinde 83 yaşındaki yaşlı adam kayboldu, arama çalışmaları başlatıldı.

Balıkesir'in Gönen Armutlu kırsal mahallesinde 83 yaşındaki yaşlı adam kayboldu, arama çalışmaları başlatıldı.


Alınan bilgiye göre, Gönen Armutlu kırsal mahallesinde oturan 83 yaşındaki Korhan Berzek dün sabah köpeği ile birlikte evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Jandarma ekipleri, Göndak, Sarr arama kurtarma ve Artema yürüyüş grubunun da katıldığı arama kurtarma çalışmaları 83 yaşındaki Korhan Berzek'in bulunması için halen devam ediyor.

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