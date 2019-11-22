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Gönen'de alışveriş festivali başladı

Gönen’de ekonominin gelişmesi, esnafların işlerine olumlu katkı sağlamak ve şehrin marka değerini yükseltmek amaçlı 1.

Gönen'de ekonominin gelişmesi, esnafların işlerine olumlu katkı sağlamak ve şehrin marka değerini yükseltmek amaçlı 1. Gönen Alışveriş Festivali start aldı. Akşam düzenlenen Merve Özbey konserini yüzlerce kişi coşku ile izledi.


Bu sene ilki düzenlenen Gönen Alışveriş Festivalinin açılışı öncesi Plevne Meydanı'ndan kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Gönen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılman, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü İbrahim Koman, Gönen Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selvi, Meclis Başkanı Salih Hasip Osman, Siyasi Parti Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Gönen'de, Şehit Fehmi Ercan Meydanı ile Ömer Seyfettin Heykeline kadar olan bölümü trafiğe kapatılan kısmında gerçekleştirilen etkinlikler üç gün sürecek. Festivalde Gönen esnafı da çeşitli indirimler gerçekleştirdi. Festivalin ilk gecesinde sahne alan Merve Özbey alanda bulunanlara unutamayacağı bir gece yaşattı. Birbirinden hareketli parçalarını alandakiler ile birlikte söyledi.


Festival kapsamında bu akşam Çarşı Büyük Sahnede, Saat 21' de Süheyl - Behzat Uygur kardeşlerin oyunu Yeşilçam Sahnede yer alacak.

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