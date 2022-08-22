Gönen'de büfedeki hırsızlık, kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki bir büfede yaşanan hırsızlık olayı, büfe sahibinin durumdan şüphelenerek kamera kayıtlarını izlemesiyle ortaya çıktı.

Gönen'deki büfeye arkadaşlarıyla alışveriş yapmaya giren üç şahıstan biri, sigara alma bahanesiyle büfe sahibini oyalarken, diğer ikisi alkollü içecek reyonundan şişeleri alarak büfeden uzaklaştı. Durumdan şüphelenerek kamera kayıtlarını izleyen büfe sahibi, "Dolaptan bir şeylerin eksildiğini fark ettim ama emin olamadım. Sonra kameradan bakınca gördük. Kamera görüntülerini emniyet ekiplerine verdik, hırsızların yakalanmasını istiyorum" dedi.