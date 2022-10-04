Gönen'de çeltik balyaları alev alev yandı

Balıkesir'in Gönen Sarıköy Mahallesi'nde bir tarlada istiflenen çeltik balyaları yandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeltik biçiminden sonra balya haline getirilen çeltik otları bir tarlada istiflenmişti nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı 3 bin kadar çeltik balyası alev arak yanmaya başladı. Balıkesir Gönen itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını gerçekleştirdiler. Ancak üst üste iftiflenen çeltik balyaları uzun uğraşlar sonrası söndürülebildi. İtfaiye ekipleri saatlerce söndürme çalışmaları yaparak tekrar yangın çıkmasına önlem aldılar. Yangının çıkış sebebi Jandarma ekipleri tarafından araştırılıyor.