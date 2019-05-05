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Gönen'de hıdrellez coşkusu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde hıdrellez kutlamaları coşku içinde yapıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde hıdrellez kutlamaları coşku içinde yapıldı.


Buyıl hıdrellez ile Ramazan ayının bir araya gelmesi nedeniyle Ramazan ayı arefesinde yaklaşık 5 bin Gönenli Gündoğdu mahallesinde bulunan koruluk alanda hıdrellez coşkusu yaşadı.


Mangalı kapan Gönenliler Ramazan öncesi Gündoğdu alanında piknik yaptı. Hemde gönüllerince eğlendiler. Yetkililer bu yıl ki hıdrellez şenliklerine yaklaşık 5 bin kişinin geldiğini açıkladı.

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