Gönen'de hıdrellez coşkusu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde hıdrellez kutlamaları coşku içinde yapıldı.

Buyıl hıdrellez ile Ramazan ayının bir araya gelmesi nedeniyle Ramazan ayı arefesinde yaklaşık 5 bin Gönenli Gündoğdu mahallesinde bulunan koruluk alanda hıdrellez coşkusu yaşadı.

Mangalı kapan Gönenliler Ramazan öncesi Gündoğdu alanında piknik yaptı. Hemde gönüllerince eğlendiler. Yetkililer bu yıl ki hıdrellez şenliklerine yaklaşık 5 bin kişinin geldiğini açıkladı.