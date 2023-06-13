Gönen'de iki ayrı fotokapana yakalanan ayılar şaşırttı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde ormanda kurulan fotokapana ayılar yakalandı. Ayrıca, fotokapana takılan vatandaşların da görüntüleri güldürdü.

Alınan bilgiye göre, Gönen'in Fındıklı ve Karasukabaklar kırsal mahallelerinde ormana kurulan fotokapanların ikisine ayılar yakalandı. Karasukabaklar'da ise fotokapana takılan vatandaşların ilginç görüntüleri güldürdü. Gönen Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri vatandaşları ayı saldırılarına karşı dikkatli olmaları hususunda uyardı.