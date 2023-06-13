İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gönen'de iki ayrı fotokapana yakalanan ayılar şaşırttı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde ormanda kurulan fotokapana ayılar yakalandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde ormanda kurulan fotokapana ayılar yakalandı. Ayrıca, fotokapana takılan vatandaşların da görüntüleri güldürdü.


Alınan bilgiye göre, Gönen'in Fındıklı ve Karasukabaklar kırsal mahallelerinde ormana kurulan fotokapanların ikisine ayılar yakalandı. Karasukabaklar'da ise fotokapana takılan vatandaşların ilginç görüntüleri güldürdü. Gönen Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri vatandaşları ayı saldırılarına karşı dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.