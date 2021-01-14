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Gönen'de ilk aşı Başhekim Atıcı'ya yapıldı

Acil kullanım onayı verilmesinin ardından ilk etapta Balıkesir’in Gönen ilçesine gönderilen 98 Corona Vac aşıları Gönen Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Acil kullanım onayı verilmesinin ardından ilk etapta Balıkesir'in Gönen ilçesine gönderilen 98 Corona Vac aşıları Gönen Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Bu kapsamda gönderilen aşıların ilki Başhekim Dr. Ersin Atıcı'ya yapıldı.


Gönen Devlet Hastanesinde ilk aşıyı yaptıran Başhekim Dr. Ersin Atıcı, "İlçemizde aşı işlemlerine başladık. İlk etapta dün 98 aşı geldi bugün de 125 aşı gelecek ilk olarak sağlık çalışanlarımıza aşıları yapılmaya başlandı. Aşılama çalışmalarının insanların hayrına sonuçlanacağına inanıyorum" dedi.


Gönen Devlet Hastanesinde ilk aşılar Hastane Başhekimi Dr. Ersin Atıcı'ya, Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Orçun Küet ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Tavlı'ya yapıldı.

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