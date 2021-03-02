Gönen'de İşletmelere pandemi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Gönen'de, Covid-19 salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirleri gözden geçirmek ve işletmelerde uyulması gereken kurallar konusunda hatırlatma ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bandırma Organize Sanayi Bölgesi ve Gönen Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işletmeler ile ilçemizde faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerin sorumlularına yönelik Gönen Deri OSB Toplantı Salonunda yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Yurt, salgın sürecinde ilçemizde bulunan fabrika ve işletmelerde önemli bir sorun yaşanmadığını ifade ederek salgınının yayılımını kontrol altında tutmak için çok sayıda personel istihdam edilen işletmeler başta olmak üzere tedbirlerin en iyi şekilde uygulanacağının altını çizdi ve mutasyona uğramış virüsün kolay bulaşması ve daha hızlı yayılması nedeniyle temaslı ve semptomu olan kişilerle ilgili gerekli tedbirlerin en hızlı şekilde alınmasının önemine dikkat çekti.

Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Elife Göksal tarafından yemekhaneler, soyunma ve dinlenme alanları, servis araçları ile vardiya değişimleri başta olmak üzere işletmelerde uyulması gereken kurallar konusunda bir sunum gerçekleştirildi.

Toplantının son bölümünde, Balıkesir Halk Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcısı Dr. Yakup İmren ve İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Elife Göksal tarafından katılımcıların sorularına cevap verildi.

Toplantıya Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Temel Kılıç, Balıkesir Halk Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcısı Dr. Yakup İmren, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Elife Göksal ve Gönen Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Çetinkaya'nın katıldı.