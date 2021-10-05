Gönen'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde jandarma ekipleri esrar ve silah ele geçirdi.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma ekipleri esrar ve silah ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin ikametinde yapılan aramada 512 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.