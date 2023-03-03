Gönen'de kablo hırsızlarını JASAT yakaladı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde haberleşme nakil kablosunu çalan 2 kişiyi JASAT yakaladı.

Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) müşterek gerçekleştirdiği operasyon neticesinde 2 şüpheli olayda kullanılan araç, makas ve kesilen kablolar ile birlikte suçüstü yakalandı. Olayın şüphelileri V.T. ve Y.C. hakkında adli makamlarca işlem yapılmış olup, ele geçen kablolar yetkililere teslim edildi.