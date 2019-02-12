Gönen'de kaçak içki operasyonu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 2 bin 376 litre etil alkol ele geçirildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden S.K. isimli şahsın evinde kaçak içki imalinde kullanılan etil alkol olduğuna dair istihbarî bilgi alan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramalar neticesinde evde 2 bin 376 litre etil alkol ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen 2 bin 376 litre etil alkol muhafaza altına alınarak yed-i emine teslim edilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince tahlil maksadıyla numune alındı. Olayla ilgili S.K. isimli şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.