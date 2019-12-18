Gönen'de kaçak içki operasyonu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu yaptı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, polis ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak sigara ve alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Gönen KOM Grup Amirliği ekiplerince, yılbaşı öncesi kaçak içki ve sigara operasyonu yapıldı. Operasyonda, 730 adet sigara, 73 şişe etil alkol, 86 adet anason, 250 adet cinsel içerikli ürün, 20 adet tatlandırıcı aroma ele geçirildi.