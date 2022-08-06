İhlas Haber Ajansı

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Gönen'de kaçak sigara operasyonu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından operasyon düzenlendi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından operasyon düzenlendi.


“Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığının” önlenmesine yönelik Gönen'de bir şahsın işyerine yönelik yapılan operasyonda, 6 bin 680 adet dolu Makaron ve 10 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan yasal işlem yapılan


şüpheli adliyeye sevkedildi.

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