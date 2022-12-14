Gönen'de KADES uygulaması pazaryerinde tanıtıldı

Gönen Kapalı Pazar Yeri'nde, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından KADES uygulamasının tanıtımı konusunda fırsata çevrildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli kadın polisler pazaryerinde bir stant kurarak KADES uygulaması ile ilgili olarak hemcinslerini bilgilendirdiler. Vatandaşlara konu ile ilgili broşürler dağıtan polisler, soruları da yanıtsız bırakmadılar.

Yapılan bilgilendirmelerde KADES'e ilişkin olarak özetle şu bilgi verildi:

“Akıllı telefon kullanıcılarının IOS ve Android marketlerinden KADES'i indirdikten sonra ad, soyadı, T.C kimlik numarası, doğum yılı ve telefon numarası bilgileri ile uygulamaya giriş yapılır. Kullanıcı sözleşmesi okunup kabul edildikten sonra sisteme kayıt olunur. Uygulamayı yükleyen kişinin Mernis Veri Tabanındaki nüfus bilgileri teyit edildikten sonra telefona gelen SMS doğrulama kodu sisteme girilir ve uygulama aktif hale gelir. Acil bir durum ile karşı karşıya kalındığında konum bilgisi açılıp uygulama ekranında bulunan KADES (Kadın Acil Destek) butonuna dokunulduğunda ihbar gerçekleşir.

İhbar teyidi ekrana gönderilen ‘Evet' ve ‘Hayır' cevabı ile doğrulanması istenir. ‘Hayır' ise ihbar talebinin iptal edildiği telefona uyarı mesajı olarak gönderilir. ‘Evet' ise ihbarın başarıyla alındığı bulunmuş olduğu konuma ekip gönderileceği ihbarcının telefonuna uyarı mesajı olarak gelir.

Telefona gelen uyarı mesajı eş zamanlı olarak ‘112, 155, 156' Acil Çağrı Merkezi'ndeki görevli personelin takip ettiği ekranında ihbar olarak görünür ve personel bu konuma en yakın ekibi sevk ederek mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi sağlanır.”