Gönen'de Kaymakam Yurt alınan önlemleri denetledi

Kaymakam Arslan Yurt sokağa çıkma yasaklarının başlaması nedeni ile Gönen'de alınan yol kontrol ve uygulama noktalarını denetledi

Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri ile diğer hususlarda ilçe girişlerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan yol kontrol ve uygulama noktalarında denetim gerçekleştirdi. Kaymakam Yurt, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Temel Kılıç ve İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal ile birlikte Buğdaylı Kavşağı, Denizkent Nato Yolu, Sarıköy Yolu ve Gönen-Bandırma Yolu üzerinde ile Gönen Şehir Parkı içerisinde oluşturulan jandarma ve polis yol kontrol ve uygulama noktalarında görev yapan ekipler ile korona virüs salgını ile ilgili olarak alınan önlemlere ve trafik kurallarına uyum ile diğer konularda denetimlerde bulundu.

Gönen'de, Covid-19 virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulandığını, salgın dışındaki diğer emniyet ve asayiş konularında da kolluk görevlilerimizin özverili bir şekilde gece gündüz demeden görevini en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olduğunu belirten İlçe Kaymakamımız, korona virüs tedbirleri kapsamında 56 saat sürecek hafta sonu kısıtlamasında vatandaşlarımızın, temel ihtiyaç malzemelerini saat 10.00-17.00 arasında ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, fırın gibi yerlerden temin edebileceğini anımsatarak İçişleri Bakanlığının Genelgelerinde belirtilen zorunlu haller dışında sokağa çıkılmaması ve akşam 21.00'dan sokağa çıkma yasağına uyulması gerektiğini ifade etti.