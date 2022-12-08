Gönen'de köprü tadilatı devam ediyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 1953 yılında yapılan Gönen köprüsü geçtiğimiz günlerde yapılan ihale sonucu tadilat ve bakım çalışmaları başladı.

Gönen Belediyesi tarafından yapılan ihale sonucunda Gönen köprüsünde yenileme, bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Araçların geçtiği yol korkulukları yenileniyor yayaların daha güvenli bir şekilde köprüyü kullanmaları amaçlanıyor. Bakım ve onarım çalışmalarını ihale usulü ile üstlenen firma köprüdeki çalışmaları yıl başına kadar bitirmeyi planlıyor.