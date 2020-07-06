Gönen'de kubar esrar ele geçirildi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma ekipleri bir şahsın üst aramasında kubar esrar ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbarî çalışmalar neticesinde, Gönen ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınan E.T. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adlî tahkikata başlanıldığı öğrenildi.