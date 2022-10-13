İhlas Haber Ajansı

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Gönen'de makilik alanda yangın

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Bostancı kırsal mahallesi civarında iddialara göre tarlada anız yakılması nedeni ile yangın çıktı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Bostancı kırsal mahallesi civarında iddialara göre tarlada anız yakılması nedeni ile yangın çıktı. İtafiye ekipleri yangına müdahale etti.


Edinilen bilgiye göre, tarladaki anız yakılması sebebi ile çıkan yangın rüzgarında etkisi ile kısa sürede makilik alanda ki kuru otların yanmasına sebep oldu. Geniş bir alana yayılan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Bandırma Organize Sanayi bölgesine doğru yanının ilerlerken çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin de gelmesi ile kontrol altına alındı.

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