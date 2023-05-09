Gönen'de otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen-Manyas yolunda Asmalıdere kırsal mahallesi kavşağında Necmi E. idaresindeki 10 SC 426 plakalı otomobil ile Cemal Ç. yönetimindeki 10 PP 752 plakalı yem kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Şefiye E. ve kamyon sürücüsü Cemal Ç. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri ambulansla yaralıları Gönen Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.