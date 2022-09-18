İhlas Haber Ajansı

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Gönen'de otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ali U. hakimiyetindeki 10 YU 445 plakalı otomobil, Söğüt mahallesinde kara yolunda kontrolden çıkıp takla attı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan sürücünün eşi Gülseren U. ve Cevriye K. hayatını kaybetti, Sadiye Y. ve Ali U. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

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