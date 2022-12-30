Gönen'de sahte içki operasyonu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde sahte ve kaçak alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda bin 100 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince sahte ve kaçak alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gönen ilçesinde yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheliye ait işyerinde aramada 1100 litre 5 litrelik bidonlar içerisinde etil alkol ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başladı.