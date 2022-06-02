Gönen'de sokak ve caddelere tabela koyanlar uyarıldı

Gönen'de artan şikayetler üzerine, ilçe emniyet müdürlüğü trafik ekipleri ve Gönen belediyesi zabıta daire başkanlığına bağlı ekipler ilçe merkezinde ana caddelerde yol kenarına duba, çiçek, saksı, flama, sandalye koyan esnafı uyardı ve olanları kaldırdı. Tekrarın da cezai işlem uygulanacağı tebliğ edildi.

Özellikle yaz aylarının başlamasıyla birlikte artan yoğunlaşan trafik sorunları ve vatandaşların şikayetleri neticesinde, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri ve Gönen Belediyesi Zabıta Ekipleri İlçe Merkezinde ana caddelerde uygulama gerçekleştirdi. Ekipler özellikle caddelerde bulunan yol kenarlarına duba, çiçek, saksı, flama, sandalye gibi materyaller koyarak araçların park etmesine engelleyen esnaflar uyarılarak kaldırıldı.

Yapılan açıklamalarda; “ bugün gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde yol kenarlarını işgal eden esnaflar uyarılmış olup yol kenarlarına konulan dubalar, çiçekler, saksılar, flamalar, sandalyeler kaldırılmış ve esnafa bu tür işgaller devam ettiği takdirde cezai işlem uygulanacağı tebliğ edilmiştir” denildi.