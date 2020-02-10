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Gönen'de suç örgütü operasyonu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri silahlı suç örgütü kurdukları iddia edilen 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri silahlı suç örgütü kurdukları iddia edilen 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin eski Belediye Başkanı Hüseyin Yakar'a yapılan silahlı saldırı olayı ile de ilgili olduğu öğrenildi.


Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri silahlı suç örgütünden oldukları iddiası ile 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 9'u Gönen'de gözaltına alınırken, 3 kişi de Çanakkale'nin Biga ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 adet silah ve 100'den fazla mermi ele geçirildi.


Zanlılardan 1'i Cumhuriyet Savcılığı tarafından sorgu sonrası serbest bırakılırken, 8 şüpheli Gönen Emniyet Müdürlüğü'ndeki gözaltı işlemlerinin ardından Gönen Adliyesi'ne sevk edildi. Şahısların, 5 gün önce Gönen eski Belediye Başkanı Hüseyin Yakar'a yapılan silahlı saldırı olayı ile alakadar olduğu iddia edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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