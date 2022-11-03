Gönen'de süt tankeri devrildi

Balıkesir'in Gönen ilçesi Denizkent yolu üzerinde Tahirova mevkiinde süt toplama tankeri kaza yaptı şoför yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrilen süt toplama tankerinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtararak 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından sürücü Hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.