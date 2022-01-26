Gönen'de trafik kazası 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Gönen İlçesinde bayan sürücünün kullandığı aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gönen Tırnova Mahallesi Turizm Meslek Lisesi önünde bayan sürücü E.A.G'nin kullandığı 10 ADT 240 plakalı otomobil S.B nin kullandığı 10 AES 277 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü S.B yaralanırken; Gönen Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Kaza ile ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.