Gönen'de traktör altında kalan vatandaş vefat etti

Balıkesir'in Gönen İlçesi Söğüt Mahallesi yakınlarında traktör altında kalan İ.Y. isimli şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Yakınları tarafından gece saatlerinde evine gelmediği tespit edilen İ.Y. isimli şahıs Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aramaları sonucu Gönen İlçesi Söğüt Mahallesi yakınlarında yol kenarında traktörün altında kalarak vefat ettiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin ve 112 Sağlık ekipleri devrilen traktörün altında kalan İ.Y.'nin hayatını kaybettiğini açıkladılar.

Olay ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.