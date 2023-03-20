İhlas Haber Ajansı

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Gönen'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonda, gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonda, gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.


Gönen'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan arama sonucunda 400 adet extaxy, 260 gram skunk, 560 gram bonzai, 508 gram esrar ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden B.T ve N.R tutuklandı.


S.K, İ.K ve S.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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