Gönen'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri farklı adreslerde yaptıkları uyuşturucu, kaçak alkol ve kaçak tütün operasyonlarında 5 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Gönen'de polis ekiplerinin suç ve suçlularla mücadelede farklı adreslere yaptıkları operasyonda 10 kök Hint keneviri, 132 gr esrar maddesi, 3 adet tabanca, 118 lt etil alkol, 17 kg kacak tütün, bin 800 adet makaron, 5 adet sigara sarma makinesi, 15 adet alkol yapımında kullanılan anason ve 15 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis ekipleri gözaltına alınan 5 şüpheli şahısla ilgili soruşturmasına devam ettiği öğrenildi.