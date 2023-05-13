Gönen'de yanan ev kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'in Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesinde çıkan yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşam evlerinde bulunan bir apartmanın 2. katında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gönen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı. Şemra Aşık'a ait olan dairenin mutfak kısmından çıktığı düşünülen yangında dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve ev kullanılamaz hale geldi. Yaşanan yangında can kaybı yaşanmazken söndürme çalışmalarının ardından alt katta ki daireye su basması sebebi nedeniyle maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından yangının çıkış sebebi araştırılıyor.