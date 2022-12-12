Gönen'de yangın: 1 ölü

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki kerpiç evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yangın Ekşidere Mahallesi'ndeki bir kerpiç evde elektrik kontağından çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Gönen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucunda yangını söndürdü. Çıkan yangında dumandan etkilenen Sabriye Gezgin (89) hastaneye kaldırıldı. Evde büyük maddi hasar meydana gelirken, Gezgin ise hastanede hayatını kaybetti. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.