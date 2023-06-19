Gönen'de yarım asırlık gelenek

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bu yıl 57. kez kurulan bölgenin en büyük panayırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gönen'de yarım asırlık panayır geleneği yaşatılmaya devam ediliyor. 23 bin 900 metrekaresi kapalı olmak üzere 64 bin metrekare toplam hizmet alanlı pazar yerinde kurulan Gönen Panayırı yüzlerce esnafın ve vatandaşın akınına uğradı.

Havanın sıcak olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar gündüz ve gece alışverişin tadını çıkarttı. Belediye zabıta ve emniyet güçlerinin sıkı takibi sayesinde huzur ve güven ortamı içerisinde süren panayırda birçok ürün vatandaşların beğenisine sunuldu. Çocuklar panayırın en renkli ve en heyecanlı görüntülerini oluşturdular. Panayırın yoğun ilgi görmesi nedeniyle 20 Haziran Salı gününe kadar açık kalacağı bildirildi.