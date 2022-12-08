İhlas Haber Ajansı

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Gönen'de zabıta ekiplerinden denetleme

Balıkesir’in Gönen ilçesinde faaliyet gösteren pastane ve ekmek fırınlarında gramaj, hijyen ve belge denetimleri yapıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde faaliyet gösteren pastane ve ekmek fırınlarında gramaj, hijyen ve belge denetimleri yapıldı.


Gönen'de faaliyet gösteren pastane ve ekmek fırınlarında Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Gönen Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince ilçede denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde faaliyet gösteren işletmelerde kural dışı ve uygun kriterleri sağlayamayan bazı işletmeler hakkında ise idari işlem uygulandı. Gönen Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan açıklamada, denetim ve kontrollerin yapılmakta olduğu ve denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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