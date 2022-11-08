Gönen'e 500 kaz yetiştirme tesisi ve kazevi projesi

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi'nde kurulacak kazevinde, üyelerinin tamamı kadınlardan oluşan kooperatif kadınlara istihdam sağlamaya devam ediyor.

S.S Gönen Merkez Hasanbey Tuzakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri ile birlikte Gönen'in Bostancı Mahallesi'nde kazevi kuruluyor. Kooperatifin üyeleri olan kadınlar, bu çalışmalarına devam edeceklerini söylüyorlar ve ileride bu tür projelerin gençler tarafından da yürütülmesini amaçlıyorlar. İlk olarak kazevinin yapılacağı arazideki taşlar toplandı. 500 kapasiteli kaz çiftliğinin yanında, tamamını kadınların oluşturacağı kaz restoran kurulacak ve Gönen'in meşhur saçaklı mantısı ile sunumu yapılacak.

S.S Gönen Merkez Hasanbey Tuzakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin öncülüğünde başlatılan kazevi projesi ile Gönenli kadınlara istihdam sağlanarak, bölgeye katma değer sağlanacak. Kooperatifin üyeleri daha önce tarım, hayvancılık, el işçiliğinin yanında çalışma kaleminde bir yenisini daha ekliyor.

S.S Gönen Merkez Hasanbey Tuzakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Berrin Yetkin Var “Gönen Merkez Hasanbey Tuzakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifiyiz. Üyelerimizin tamamı kadınlardan oluşan bir kooperatifiz. Üyelerimizle birlikte hayvancılık yapıyoruz, tarım yapıyoruz, el sanatları yapıyoruz. Gönen'in coğrafi işareti iğne oyasını yapıyoruz ama bu yıl bu aktivitelerin içine özellikle kaz üretimiyle ilgili bir proje koyduk. Gönen'e bağlı Bostancı Mahallesi'nde proje kapsamında 'Kaz Dağları'nda kadın kaz çobanları' dedik ve proje kapsamında da buraya güzel bir çadır oluşturduk. Burası kazların yaşam alanı olacak. Dışarıya bir gölet yapılacak. Bostancı'nın meraya bağlı bir tarlası ve burası Değirmendere Bölgesi. Merayı, sulak arazileri kullanacağız ve kazları tamamen doğal yaşam ortamlarında geliştireceğiz. Hemen buranın üst tarafına bir lavanta tarlası oluşturacağız ve bu lavanta tarlalarıyla birlikte de oraya bir kazevi kuracağız. Kazevinde hem ürettiğimiz kazları, Gönen saçaklı mantısı ile birlikte sunum olacak hem de kadınlara ek istihdam ve ek iş alanı açmış olacağız ve diyeceğiz ki, Kaz Dağları'nda kadın kaz çobanları olacak diyeceğiz" dedi.

Kooperatif Başkanı Berrin Yetkin Var, “Buradaki kuracağımız restoran tam anlamıyla bir yeşil bina olacak. Yeşil bina dediğimiz nedir? Yeşil sertifikalı hiçbir atığı olmayan demek. Kendi sisteminde dönüşümü yapan bir bina olacak. Güneş enerjisiyle elektrik ihtiyacını karşılayacak, evsel atıklarını tamamen kompost makinesiyle kompost yapıp buradaki tarlaya dökülecek. Protein atıklarının da yine başka bir kompost makinesiyle sokak hayvanları için mama, kedi- köpek maması haline dönüştürülecek. Lavabo sularımızı da yine aynı şekilde bir pompa ve dinlendirme tanklarıyla gri suya dönüştüreceğiz. Buradan oluşturacağımız bir kanalla kazların göletine vereceğiz. Kazların göletinden çıkan suyu da yine aynı şekilde lokantaların ve tarlaların sulanmasında kullanacağız. Yani tamamen sıfır atık mantığıyla oluşturulmuş, çevreye duyarlı ve tamamen yeşil bina olarak tasarlanmış bir proje olacak. Mimari çizimlerimizi de Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi üstlendi. Şimdi öğrenciler tez sınavı olarak hazırladılar. Önümüzdeki hafta 6 tane proje önümüze gelecek ve biz bu altı projeyi değerlendireceğiz. Bir tanesini burada oluşturmaya başlayacağız. Ama buradaki bütün kadın kooperatifindeki ortaklar bu kaz üretiminden bu kazevinden düzenli sürdürülebilir bir gelir elde edecek. Bu sayede hem çevreye hem kadınlarımıza destek olmuş olacağız” ifadelerine yer verdi.