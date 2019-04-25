Gönenli ev hanımları sertifikalarını aldı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tekstil işiyle uğraşan işletme sahipleri, ev hanımlarına öncelik vererek istihdam sağlıyor.

Bebek tekstili üzerine işletmecilik yapan Nezir Çetin, Şeyhmuş Çetin ve üst düzey yöneticisi Ali İhsan Demirtaş, Gönenli ev hanımlarına istihdam sağlıyor. Öncelerden İstanbul, Bursa gibi yerlerde tekstil ürünleri üretimini sağlayan firma Gönen'de ilk olarak 3 kişiyle başlarken bugün istihdam sayısı 40'a ulaştı. İŞKUR Bandırma Hizmet Merkezi, Merkezi ve Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği Gönen Halk Eğitim Merkezi vasıtasıyla 10 Ocak-9 Nisan tarihleri arasında açılan Dokuma Konfeksiyon Makineci Kursu'nda 22 Gönenli bayan kursiyer istihdam edildi. Yakın gelecekte de işletme sahipleri Gönen'de evde üretimi faaliyete geçirmeyi planlıyor. Kursta aynı zamanda yeni doğan bebek konfeksiyon ürünleri üretilip ulusal ve uluslararası pazarda satış yaparak ülkeye döviz girdisi sağlayacak. 10 Ocak- 9 Nisan tarihleri arasında 19 bayan kursiyerin, Gönen Halk Eğitimi Merkezinde 4 aylık dokuma konfeksiyon makineci kursunu bitirenlere sertifikaları verildi.

Selvi “Böyle firmalara sahip çıkmalıyız”

Gönen Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selvi “Gönen'de kendi ürünlerini satan, kendi markasında çalışan güzel bir firmamızın yanındayız. 22 arkadaşımızla yola çıkıldığı 14 kursiyerde belge sahibi ile devem etmekte. İşsizliğin olduğu dönemde Gönen'de böyle bir tesisin olması bizler için çok önemli. Bu firmada çalışan arkadaşlarımda tek ricam bu firmaya sahip çıkmanızdır. Burası kazanırsa sizler kazanacaksınız. Böyle tesislerin çoğalması çok uğraşıyoruz. Gönen 1/5000'lik ölçeğine göre sanayi bölgesi olacaktır. Bu tesisimiz bacasız bir sanayi konumundadır. Hem atmosferimiz kirlenmiyor hem de güzel de işçi potansiyelimiz var. İlk zamanlar bu tesiste 3 kişi çalışırken 40 kişi çalışıyor. Buranın mutlaka kıymetini bilelim. Gönen Halk Eğitim Merkezi vasıtasıyla sizler iş sahibi oluyorsunuz. Gönen'imize hayırlı olsun” dedi.

Şen “Kurs bitiyor arkasından yeni bir kurs daha açıyoruz”

Gönen Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Şen “Dokuma Konfeksiyon Makineci Kursumuz 25 kişiyle başladı. Çeşitli nedenlerden dolayı 22 kişiye indiler. 14 kişiyle devam etmekteyiz. 4 aylık kursumuz bitti ve yeni bir kurs daha açtık.22 Nisan- 27 Temmuz tarihleri arası bir kurs daha açtık. Bu kursta da 19 kursiyerimiz bulunmaktadır. Sertifikalarını aldıktan sonra da kadrolu işçi olarak ta çalışmaya başlayacaklar. Birçok tekstil firmalarımızda da kursiyerlerimiz çalışmaktadır” şeklinde konuştu.