Gönüllü itfaiyeciler yangına müdahale edebilecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından daha önce alınan meclis kararı ile 'Gönüllü İtfaiyecilik' yönetmeliği çerçevesinde, Edremit'te eğitimlere başlandı.

Edremit İtfaiyesi Grup Amiri Fatih Asar ve eğitmen Yalçın Korkmaz ile stajer Hilal Sakızlı'nın öncülüğünde açılan 36 saatlik kursa 70 kişinin gönüllü itfaiyeci olmak için müracaat ettiği öğrenildi.

Gönüllü itfaiyeci adaylarının slayt gösterimle yangın temel eğitimi tamamlanırken, uygulamalı eğitimlerinin ise Haziran ayı içerisinde yapılarak belge almaya hak kazanan kursiyerlerin ilçede birer gönüllü itfaiyeci olarak olaylara müdahale etme imkanı sağlanmış olacağı açıklandı. Her gönüllü itfaiyecinin vakanın başlangıcından itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşıncaya kadar yangına müdahale etme hakkı olduğu, en kısa zamanda ve en doğru hareket ile az zararla olaydan çıkılmasının hedeflendiği açıklandı.