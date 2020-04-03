Gönüllü Öğretmenler Yaşlılara Rehberlik ediyor

Yeni tip koronavirüs sebebi ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarınsokağa çıkmasının kısıtlanmasının ardından, Dursunbey'de gönüllü öğretmenler tarafından oluşturulan Gönül Dostları Hareketi, yaşlılara yönelik destek faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda 65 yaş üstü vatandaşlara telefon üzerinden ulaşım sağlayan öğretmenler, hem yaşlılar ile sohbet ediyor hemde onları Koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirler ile ilgili bilgiler veriyor. Yaşlıların memnuniyet ile karşıladığı bu uygulama sayesinde vatandaşlar psikolojik olarakta rehabilite ediliyor.

Proje hakkında bilgi veren Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir; "Kaymakamlığımızve Belediyemiz kıymetli büyüklerimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında birçok çalışma yürütülürken, bu vatandaşlarımızınhallerini hatırlarını soracak gönül dostlarına da ihtiyaçlarıolduğu fikri ile bu projeyi uygulamaya aldık. 65 gönüllü öğretmenimizin yer aldığı gönül dostları hareketi projesinde ilk etapta 1944 vatandaşımıza ulaşmayı hedefledik. Gönüllüler, kendilerine iletişim bilgileri ulaştırılan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza telefonla ulaşarak hal hatır sorma, acil durumlarda ulaşabilecekleri numaralar, Sağlık Bakanlığınca yapılan uyarılar ve dikkat edilmesi gereken konularında bilgilendirme yapacaklar. Şu ana kadar yapılan aramalarda yaşlılarımız psikolojik olarak büyük bir rahatlığa kavuştuklarını, devletin her daim yanlarında olduğu için güven içinde olduklarını ifade ettiler. Bu vesile ile Gönül Dostları Hareketi'ne katılan tümgönüllü öğretmenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Gönül Dostları Hareketi'nin başlatılmasının ardından öğretmenler kendi aralarında da video konferans sistemi ile güncel durumu değerlendirerek, görüş alışverişinde bulunuyorlar.