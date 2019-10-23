Görevi esnasında ölen itfaiye eri toprağa verildi

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa adasında, itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Kerem Dolan toprağa verildi.

Marmara Adalar İtfaiye Grup Amirliğinde görevli Kerem Dolan (33), Avşa adasındaki bir çöplükte çıkan yangın sonrası meydana gelen kazada 10 KS 670 plakalı aracın yolun engebeli ve yokuş olması sebebiyle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazada aracın altında kalarak hayatını kaybeden Kerem Dolan, Avşa'da kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.,

Evli ve bir çocuk babası Dolan'ın cenazesine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, İtfaiye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.