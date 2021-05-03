Görsel Sanatlar alanındaki ilk online bienal açıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Onyedi Eylül Üniversitesi'nde Türkiye'nin görsel sanatlar alanında yapılmış ilk online bienali açıldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen, ana sponsorluğunu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin üstlendiği, Türkiye'de görsel sanatlar alanında yapılmış ilk online bienal, yine Türkiye'de bir üniversitenin düzenlemiş olduğu ilk online bienal ve Balıkesir'in ilk bienali olma özelliklerini taşıyan “1. Uluslararası Görsel Sanatlar Bienali” dünyanın dört bir yanından bilim insanları ve sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Bienale 52 ülkeden 944 sanatçı bin 110 eserle katılım gösterirken bu açıdan Türkiye'de en çok eser gönderilen bienal olma alanında da bir rekora imza atıldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Ersan Sarıkahya küratörlüğündeki Bienal için Türkiye ve Avrupa'dan çok seçkin isimlerin yer aldığı uluslararası üne sahip 9 kişilik jüri tarafından, gönderilen eserler titizlikle incelendi. 36 ülkeden 214 eser “1. Uluslararası Görsel Sanatlar Bienali'nde sergilenmeye değer bulundu. Seçilen 214 eser, sanal gerçekliğe uygun 360 derecelik bir bienal ortamı oluşturularak Zeytinburnu Belediyesine ait tarihi bir bina olan Kazlıçeşme Sanat Galerisi'nde 3-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında 15 gün boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

3D dijitalleştirilmiş eserlerin bulunduğu gerçek bir mekânda, sanal gerçekliğe uygun 360 derecelik bir bienal deneyimi yaşamak isteyen sanatseverler ise https://bienal.bandirma.edu.tr/tr/sanaltur adresine tıklayarak “1. Uluslararası Görsel Sanatlar Bienali”ni ziyaret edebilecekler.