Görünmeyen dünyada yolculuk 2 projesi

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı çağrısı kapsamında Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesi ortaklığı ile yürütülen “Görünmeyen Dünyada Yolculuk 2: Deneyden Deneyime Bir Nanobilim Entegrasyon” projesinin açılış töreni Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. “Görünmeyen Dünyada Yolculuk 2: Deneyden Deneyime Bir Nanobilim Entegrasyon Projesi”si Doç. Dr. Yasemin Turhan'ın yürütücülüğünde Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde gerçekleştirilecek. İlki 16-21 Temmuz 2018 tarihleri arasında Prof. Dr. Mehmet Doğan'ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen ve öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine ikinci kez gerçekleştirilecek projeye Balıkesir'deki Fen Liselerinden 30 öğrencinin yanı sıra BAÜN Kimya Bölümünden 10 öğrenci ve Kilis-Mehmet Zelzele Fen Lisesinden 20 öğrenci katılacak.

Turhan, "Bu proje Türkiye'de ilk olacak"

Proje hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Yasemin Turhan; “TÜBİTAK'ın desteği ile uygulamalı nanoteknoloji alanında Türkiye'de bir ilk olan projemizin amacı; alanında uzman akademisyen, öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir çemberde nano bilim ve nano teknoloji konularına Fen Lisesi öğrencilerinin ve üniversitemiz Kimya Bölümü öğrencilerinin ilgisini çekmek, öğrenciler arasında farkındalık oluşturmak, öğrencilerin temel bilimlere ilgilerini artırmak, sorgulayan ve düşünen, konuları bilimsel bakış açısı ile irdeleyebilen, araştırmacı fikirleri ve çözümleri olan, problem çözme becerisini kullanabilen, teknolojiyi takip eden, özgüveni yüksek öğrencilerin ve geleceğin bilim insanlarının ülkemize kazandırılmasıdır.Öğrencilere gruplar halinde deneyler yaptırılarak, çağımız teknolojisine uygun cihazları yerinde tanıtılarak, uzman kişiler tarafından farklı konularda kısa ve görsel eğitim seminerleri verilerek, nanoteknoloji dünyasına ilgi duymaları sağlanacak ve farkındalık oluşturulacaktır. Böylece öğrencilerimiz proje ile bilimsel araştırma yapmayı öğrenecekler, yeteneklerini keşfedecekler, bilim ve inovasyon alanındaki çalışmalardan haberdar olup vizyonlarını genişletecekler, gelecek hakkında olumlu fikirler üreteceklerdir” dedi.

Yıldız, "Lise öğrencileri ile üniversite projede buluştu"

Nanoteknolojinin geleceğin bilim dünyasındaki önemini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Öğrencilerimizi üniversite ile bütünleştirerek yeni bir projede ortaklaşa çalışmak, “Görünmeyen Dünyada Yolculuk” adı altında böyle güzel bir projeye imza atmış olmak bizim için bir mutluluk vesilesi.

Projede yer alan öğrencilerimize imrendiğimi ifade etmekten geçemeyeceğim. Çünkü bizler üniversite ile ancak üniversiteyi kazandığımız yıl tanışma imkanı bulabilmişken sizler daha lise sıralarında tanışma imkanını yakaladınız. Bu kadar kıymetli akademisyenle, bilim adamı ile çalışmak, üniversite laboratuvarında onlarla beraber deney yapmak çok büyük bir bahtiyarlık. Ne olur kıymetini bilin ve ne kadar şanslı olduğunuzu unutmayın. Ben bu güzel bu projede gençlerimizi bilimle buluşturan Prof. Dr. Mehmet Doğan Hocam başta olmak üzere Doç. Dr. Yasemin Turhan'a ve Balıkesir Üniversitesi´nin tüm değerli öğretim üyelerine, akademisyenlerine teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Açılış törenine Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Turgut Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Narlı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, KOSGEB İl Müdürü Deniz Timurçin, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mansur Bacanak ile akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.