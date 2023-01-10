Göstergebilim ile ilgili yeni eğilimler Balıkesir'de tartışıldı

Balıkesir'de uluslararası katılımlı göstergebilim çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Balıkesir Üniversitesi, Dokuzeylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Giresun Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Yeni Bulgaristan Üniversitesi (Sofya) gibi Türkiye ve Türkiye dışından araştırmacılar katıldı.

Çalıştayda göstergebilimin dünyada ve Türkiye'deki mevcut durumu tespit edildi. Mimari ve göstergebilim, Halk bilimi ve göstergebilim, kültürel çalışmalar ve göstergebilim, göstergebilimin felsefî ve estetik kaynakları, dünden yarına Türk göstergebilimi, dünyada göstergebilim araştırmalarının durumu, sosyal medya ve göstergebilim, toplumsal hafıza ve göstergebilim, siyaset ve göstergebilim, edebiyat ve göstergebilim, tiyatro ve göstergebilim, toplumsal dilbilim ve göstergebilim, çeviri ve göstergebilim gibi konular alanın uzmanlarınca ayrıntılı olarak değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerde ve tartışmalarda göstergebilimin geleceğin bilimi olduğu sonucuna ulaşıldı.

Balıkesir'de Göstergebilim ile ilgili etkileyici bir zemin oluşmuş

Çalıştayın katılımcıları arasında olan Uluslar arası Göstergebilim Araştırmaları Derneği (IASS) genel sekreteri Prof. Dr. Kristian Bankov da vardı. Ünlü İtalyan romancı ve göstergebilimci Umberto Eco'nun öğrencisi olan Kristian Bankov, çalıştay sonunda yaptığı değerlendirme konuşmasında Balıkesir'de göstergebilim ile ilgili etkileyici bir zeminin oluştuğunu, bunun sürdürülmesi için gençlerin dil engelini aşmaları gerektiğini belirtti. Prof. Bankov, Türk göstergebilimcilerle birlikte çalışamayı çok arzuladıklarını, ortak araştırmalar için zeminin uygun olduğunu ve bunu değerlendirmek gerektiğini vurguladı.

Çalıştaya katılan ve toplumsal dilbilim üzerine çalışmalarıyla tanınan Üniversite öğretim üyesi Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, göstergebilim ile ilgili yeni eğilimlerin Balıkesir'de ele alınmasından mutlu olduğunu, bu tür çalışmaların devamının ülkemiz bilimi için oldukça yararlı doğuracağını ifade etti.

"Kendi inceleme metotlarımızı geliştirmeliyiz"

ANASEM Başkanı ve Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Özsarı, bugüne kadar göstergebilim ile ilgili metin analizlerinde batılı metin analiz yöntemlerinin kullanıldığını, Türk-İslam düşünce biçiminin göz ardı edildiğini; bunun doğru olmadığını, geçmişten elde edilen verilerle kendi metin analiz yöntemlerimizi geliştirmemiz gerektiği ifade etti.

TGÇ başkanı ve Dokuzeylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. V. Doğan Günay ise, göstergebilimin günümüzde büyük bir ilerleme gösterdiğini, neredeyse her alanda bir imceleme metodu olarak kullanıldığını; Türk göstergebilimcilerinin bu gelişime ayak uydurabilmek için çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Bu Bir Devlet Meselesi

Balıkesir Vali Yardımcısı ve ANASEM Onursal Başkanı Şükrü Kara, göstergebilimin dünyada yaygın bir metodoloji olarak kullanıldığını, Türkiye'nin bu bilimin verilerinden yararlanması gerektiğini, Göstergebilimin Türkiye'nin Türk dünyası ile ilişkilerinin sağlam temellere dayandırılması için, göstergebilim alanında Türk dünyası ile müşterek bir terim birliğinin sağlanmasının önemini vurguladı. Türk dünyasının müşterek bir göstergebilim sözlüğünün hazırlanmasının gereğini ifade eden Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Balıkesir'de ANASEM'in koordinatörlünde sözlük çalışmalarının başladığını ifade etti.

Göstergebilim ile ilgili yeni eğilimlerin tespitine dair çalıştay, katılımcıların Bergama ve Ayvalık gezisiyle sona erdi.