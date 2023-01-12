Balıkesir'in Havran ilçesinde Halil İbrahim Yıldırım Fazlıca İlkokulu'nun BİGEP dahilinde Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi ile birlikte başlattığı “Bisiklet Dostu Okul” projesi çerçevesinde, ilkokul öğrencilerine ve Fazlıca' da yaşayan ortaokul öğrencilerine bisikletler dağıtıldı.

“Gülen Yüzlere 100 Bisiklet” sloganıyla gerçekleşen etkinlik Kaymakam Enver Özderin'in ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir'in öğrencilere bisikletleri hediye etmesiyle başladı.

Bisiklet dağıtım etkinliğinden sonra okul öğretmenlerinden yapılan eğitim öğretim çalışmaları hakkında bilgi alan kaymakam ve ilçe millî eğitim müdürü sınıflarda öğrencileri ziyaret ederek öğrencilerle sağlıklı beslenme, okuma yazma faaliyetleri ve gelecek planları hakkında sohbet etti.