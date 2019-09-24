Gülser Mehmet Bolluk'ta aşure hayrı

Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesinde hazırlanan aşureyi Milletvekili Belgin Gökçe Uygur, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız birlikte dağıttılar. Aşure hayrı sonrası açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Bu güzel etkinlikte Altıeylül Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisemizin siz değerli idareci, öğretmen ve öğrencileriyle bir arada olduğum için çok mutluyum. Biz, bütün renkleriyle alevisi ile sünnisi ile; doğulusuyla batılısıyla; kuzeylisiyle güneylisiyle büyük bir milletiz. Aşure de bu birlik ve beraberliğin simgelerinden bir tanesi. Dini ve milli değerlerimizi yaşatmaya belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bu tür etkinliklerin gerçekleştirilmesi; öğrencilerimizin paylaşmayı öğrenmesi, bir ve beraber olması bakımından çok önemli. Başta okul idaremiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hazırlanan aşureyi dağıtarak öğrencilerle sohbet eden Milletvekilimiz Sayın Belgin Gökçe Uygur: “Oğlum Tunahan'ın da öğrenim gördüğü Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesimizde gençlerimizle sohbet etmekten büyük keyif aldım. Aşure hayrında emeği geçenlere ve bu lezzetli aşureyi yapanlara çok teşekkür ederim” dedi. Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Balıkesir Milletvekili Belgin Gökçe Uygur, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Ethem Ceran ve Mansur Bacanak, okul-aile birliği temsilcileri, idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.