Gümrük kaçağı otomobil yakalandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri gümrük kaçağı otomobile el koydu.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine jandarma ekipleri aldıkları istihbarat sonrası Akçakısrak mahallesinde yurt dışından yasa dışı yollardan araç getiren A.Ö. yakalandı. Yurt dışından kaçak olarak getirilen Gürcistan plakalı Volkswagen marka araç Bandırma Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.