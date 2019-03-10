Gündoğan'dan Avcı'ya büyük destek

Gündoğan'ın her zaman kendilerine en büyük desteği veren mahallelerden olduğunu belirten Avcı, “İnanıyoruz ki 31 Mart'ta dün olduğu gibi en büyük desteği yine Gündoğan bize verecek” dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan adayı Hasan Avcı, seçim çalışmalarını Gündoğan Mahallesi'nde sürdürdü. Gündoğan'da büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Avcı, burada 31 Mart seçimleri için vatandaşlardan destek isterken, mahalle sakinlerine müjdelerde verdi.

Başkan Avcı, “Gündoğan'a millet kıraathanesi yapıyoruz”

Gündoğan Mahallesi'nin Altıeylül'ün gözbebeği olduğunu ve en büyük desteği veren mahallelerden olduğunu söyleyen Başkan Avcı, “Gündoğan Mahallemiz bizim gözbebeğimiz, bizim her zaman en iyi destekleyen mahallelerimizden birisi. Gündoğan bizi seviyor, bizde Gündoğan'ı seviyoruz. Ama biz bugün Cengiz Topel Caddesi üzerine 6 bin 500 metrekare alana kurulu, içerisinde aşevinden, giyim marketinden, gıda marketinden, dershanesine, kreşine, sinema salonlarına kadar Gündoğan Mahallemizin, Altıeylül'ümüzün, Balıkesir'imizin istifadesine sunulacak çok güzel bir binanın inşaatını yapıyoruz. İnşallah bittiğinde hem bu mahallemize, hem de Altıeylül'ümüze çok büyük kazanımlar olacak. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Sultan Alparslan kültür evi müjdesi

Cuma pazarı yanına Sultan Alparslan Kültür Evi inşaatına başladıklarını müjdeleyen Başkan Avcı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Subasmanı seviyesine geldik. Orada da bodrumunda gençlerimizin kullanacağı bir spor salonu, onun üzerinde kafeterya ve kuaför hizmetlerinin olduğu bir birim. Onun üzerinde yine gençlerimizin istifadesine sunulan bir kütüphane ve onun üzerinde de 4-6 yaş arasındaki çocuklarımız için, güzel Kuran'ımızı öğrenmeleri için, sevgili Peygamberimizi öğrenmeleri için 4-6 yaş arası Kuran Kursu yapıyoruz. Yine Gündoğan Mahallemize hayırlı uğurlu olsun İnşallah” dedi.

İnanıyoruz ki 31 Mart'ta dün olduğu gibi en büyük desteği yine Gündoğan bize verecek. 24 Haziran'dan bu yana Cumhur İttifakı'yla, Milletin kendi öz evlatlarının kurduğu ittifakla size hizmet etmek için gayret sarf ediyoruz. 31 Mart günü Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği vermeye var mısınız? İnşallah hem Altıeylül'de hem Büyükşehir'de en büyük desteği vermeye var mısınız Gündoğan?” diye sordu.

Gündoğan'da düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap eden Başkan Avcı'ya, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, MHP İl Başkanı Orhan Dereli, AK Parti İlçe Başkanı Ayhan Atahan, kadın ve gençlik kolları yönetici ve üyeleri ile meclis üyeleri eşlik etti.