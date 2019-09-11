Güner Bahadır'dan ilk ders; fidan dikimi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, ilçedeki öğrenci sayısı kadar ağaç dikmek amacıyla yepyeni bir kampanya başlattı.

Yeni eğitim ve öğretim yılında her öğrenciye “İlk dersi Fidan Dikimi” sloganıyla harekete geçen İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır, “Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un, ‘Her çocuğun başına bir yeşil gölge büyütene kadar devam' sözleriyle ifade ettiği ilke ile çevre konusunda öğrencileri bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda, ilçemizdeki 62 okulumuzda 585 derslikte eğitim gören 10 bin 322 öğrencimiz kadar ağaç fidesini toprakla buluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

Projeye; Ayvalık Atatürk İlkokulu 1. sınıf öğrencileriyle başlayan Müdür Bahadır, “Bu hedefimiz doğrultusunda, Ayvalık Orman İşletme Müdürlüğü'nden temin edilen ağaç fidanlarını okullarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim için; çocukken dikilen fidanla beraber büyümek kadar güzel bir başka şey daha olamaz. Bu duygularla, Çocuklarımızın okullarının ilk günlerinde hatıralarının yemyeşil ve umut dolu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.