Güner Bahadır'dan Öğretmenler Günü açıklaması

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle anlamlı bir açıklama yaptı.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır yaptığı yazılı açıklamada, “Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün ‘Millet mektepleri Başöğretmenliği' unvanını kabul ettiği bu anlamlı günde öğrettiği her harfe kırk yıl borçlu kalınan, fedakârlığının mükâfatı ise hiçbir bedelle ödüllendirilemeyen kıymetli meslektaşlarım; öğretmenlik, yüreğiyle milli ve manevi değerlere, aklıyla geleceğin bilimsel düşünen genç nesillerine dokunan; bu yolla ülkenin yarınlarını inşa eden çok kutsal bir meslektir. Ekilen tohumların filizlenmesiyle oluşan yemyeşil bir doğanın tüm güzelliklerini barındıran eğitim yolculuğu zor, yorucu fakat bir o kadar da heyecanlı, keyifli bir maceradır. Bu maceranın en önemli kahramanları olan öğretmenlerimiz ise eli öpülesi insanlardır.” ifadelerini kullandı.

Değişimi en yakından takip eden, bu değişimi de mesleki hayatına en kısa sürede aktaran öğretmenlerin aynı zamanda değişime ve gelişime en hızlı uyum sağlayan meslek grubu olduğunu kaydeden Bahadır, “Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Gelecek gençlerin gençler ise öğretmenlerin eseri olacaktır.' sözünden hareketle gelecek nesillerimizi yetiştirmek adına gerçekleştirdiğiniz tüm değişim ve yenileme çalışmalarınızı yürekten destekliyorum. Yıllar geçse de en çok akılda kalan isimdir öğretmenler. Bir ayna gibi yansıtır doğruları, güzellikleri minicik yüreklere. Her bireyin hayatına muhakkak bir öğretmen dokunmuştur. Bu güzel dokunuşlara imza atan tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, Yıllardır hizmet verdiği eğitim camiasından emekliliğe ayrılmış öğretmenlerimize tüm hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, Mesleklerine devam eden tüm öğretmenlerimize başarılı dolu yarınlar diliyorum. Öğretmenler Günümüz kutlu olsun.” açıklamasından bulundu.