İhlas Haber Ajansı

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Güneşlenirken avlanan pavurya yengeçler kilosu 80 liradan satılıyor

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Şahinburgaz kıyılarında dalgıçlar tarafından yakalanan pavurya türü yengeçler Bandırma balık halinde kilosu 80 liradan satışa sunuldu.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Şahinburgaz kıyılarında dalgıçlar tarafından yakalanan pavurya türü yengeçler Bandırma balık halinde kilosu 80 liradan satışa sunuldu.


Bandırma balık haline getirilen pavurya türü yengeçler kilosu 80 liradan satışa sunuldu. Mayıs ve Haziran aylarında görülen ve güneşlenmeyi çok sevdiği belirtilen yengeçleri satan balıkçı Sezgin Acar, "Bu yengeçler denizin en lezzetli kabuklusudur. Mayıs ve Haziran aylarında çıkıyor. Yengeç türlerinden pavuryadır bunlar. Erdek Şahinburgaz tarafındaki kayalıklardan dalgıç arkadaşlar tarafından yakalandı. Güneşli havalarda kayalıklara çıkıyor. Tıpkı insan gibi güneşleniyor. Çok lezzetli ve protein değeri çok yüksek. Herkese tavsiye ediyoruz. Kilosu 80 liradan satışa sunduk" diye konuştu.

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