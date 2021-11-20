Güneşli havaları fırsat bilen üreticiler, fasulyeleri cadde ve sokaklarda kurutuyor

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yemeklik ve tohumluk fasulyeler, cadde ve sokaklara serilerek kurutuluyor.

Sonbaharda güneşli havaları fırsat bilen çiftçiler, hasat ettikleri yemeklik ve tohumluk fasulyeleri mahallenin cadde ve sokaklarına sererek kurutuyorlar.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, üreticilerin sonbahar mevsiminde havaların nasıl olacağını bilemedikleri için ürünlerini kurutmakta zorlandıklarına, hasat için en zor mevsimin sonbahar olduğuna dikkat çekti.

Fasulye üreticisi kırsal Kocagöl Mahallesinden Arzu Öksüm, "Damak tadı ve kolay pişimi ile ünlü kazak fasulyesi, bize daha önce Çarlık Rusya'dan kaçarak bulunduğumuz yere yerleşen, daha sonra 1961 yılında ülkelerine geri dönen Kazaklardan mirastır. Bizler de bunu en güzel şekilde üreterek bu günlere getirdik. Kazak fasulyesi, Manyas Gölü kıyısında bulunan çevre mahallelerimizde de yetişmektedir. Sonbahar kurutma için sıkıntılıdır, havalar müsait olduğu için biz de bunları kurutup, daha sonra kilosunu 20 ila 22 buçuk TL arasında satışa sunacağız" dedi.